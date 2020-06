लॉक डाऊनमध्ये आंदोलन केलं, भाजपचे दिल्ली अध्यक्ष पोलिसांच्या ताब्यात

लॉकडाऊन असतानाही लोकांना जमवून आंदोलन केल्याने दिल्लीच्या भाजप अध्यक्षांना पोलिसांना ताब्यात घेतलं आहे. आदेश गुप्ता असं या अध्यक्षांचं नाव असून त्यांनी नुकताच दिल्ली अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे.

दिल्ली भाजपकडून दिल्लीतील आरोग्य सुविधांवर टीका केली जात आहे. केजरीवाल यांनी घेतलेल्या निर्णयांना दिल्ली भाजपने विरोध केला आहे. या प्रामुख्याने दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये फक्त दिल्लीच्या रुग्णांवर इलाज करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचाही समावेश आहे. या विरोधातच रविवारी राजघाट येथे गुप्ता यांनी आंदोलन करायला सुरुवात केली.

Delhi: Adesh Kumar Gupta Delhi BJP Chief and other party leaders detained by police, as they were holding a protest against Delhi Govt over its decision that hospitals in the national capital will be available for the people of Delhi only. pic.twitter.com/DQ404PQRP9

— ANI (@ANI) June 7, 2020