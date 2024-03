महाविकास आघाडीची सोमवारी मातोश्री बंगल्यावर महत्त्वाची बैठक होत आहे. लोकसभा निवडणूकीच्या जागावाटपाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची मानली जात असून त्याकडे साऱ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीसाठी महाविकास आघाडीचे महत्त्वाचे नेते मातोश्री बंगल्यावर पोहोचले आहेत. संध्याकाळी पाचच्या सुमारास ही बैठक सुरू झाली आहे.

#WATCH | NCP-SCP chief Sharad Pawar arrives at Matoshree, Mumbai to attend an MVA meeting. pic.twitter.com/Yq3mwbPJ7U

— ANI (@ANI) March 25, 2024