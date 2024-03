Lok Sabha Election – टीएमसीकडून माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाणला उमेदवारी, नुसरत जहांचा पत्ता कट

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तृणमूल काँग्रेसने 42 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या उपस्थितीमध्ये कोलकातात ही यादी जाहीर करण्यात आली असून यात टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद युसूफ (Yusuf Pathan) याचेही नाव आहे. त्याला बहारामपूर (Berhampore) मतदारसंघातून तिकीट देण्यात आले आहे. युसून पठाणसमोर काँग्रेसच्या अधिर रंजन चौधरी यांचे आव्हान असण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे टीएमसीने विद्यमान खासदार नुसरत जहां हिचा मात्र पत्ता कट केला आहे.

TMC announces the names of 42 candidates for Lok Sabha elections.

Former cricketer Yusuf Pathan and party leader Mahua Moitra among the candidates. pic.twitter.com/vfmb7alfbx

