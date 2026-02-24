लोकसभेतील 64 संसदीय मैत्री गटाचे खासदार परदेश दौऱ्यावर जाणार; शिवसेनेच्या अरविंद सावंत यांचा समावेश

ऑपरेशन सिंदूरच्या शिष्टमंडळाने परदेश दोरे करत हिंदुस्थानची भूमिका जगभरात पोहचवली. आता लोकसभेतील 64 खासदारांचा संसदीय मैत्री गटांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात निशिकांत दुबे, शशी थरूर, अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासह शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अरविंद सावंत यांचाही समावेश आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या पुढाकाराने ‘पार्लमेंटरी फ्रेंडशिप ग्रुप’ स्थापन करण्यात आला आहे.

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी घोषणा केली की ऑपरेशन सिंदूरवरील बहुपक्षीय प्रतिनिधी मंडळाच्या यशानंतर जगासोबत देशाचे कायदेविषयक संबंध वाढविण्यासाठी 64 संसदीय मैत्री गटांची स्थापना करण्यात आली आहे. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये रिजिजू म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूर” च्या यशानंतर आणि संसदीय राजनैतिक कूटनीति मजबूत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रस्तावानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आता या गटांची औपचारिक स्थापना केली आहे.

या गटात मोरोक्कोचे नेतृत्व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अरविंद गणपत सावंत करणार आहेत. तर श्रीलंकेसाठी, गट नेते डी पुरंदेश्वरी (भाजप) आहेत, तर कझाकस्तानचे नेतृत्व पूनमबेन हेमंतभाई मादम (भाजप) आहे. जर्मनी गटाचे नेतृत्व संजय कुमार झा (जेडीयू) आहे आणि न्यूझीलंडचे नेतृत्व समिक भट्टाचार्य (भाजप) आहे. स्वित्झर्लंड गटाचे नेतृत्व राजीव प्रताप रुडी (भाजप), अर्जेंटिना अशोकराव चव्हाण (काँग्रेस) आहेत आणि दक्षिण आफ्रिका हेमा मालिनी (भाजप) आहेत. भूतान गटाचे नेतृत्व बिप्लब कुमार देब (भाजप), इंडिया-कॅरिकॉम मनोज तिवारी (भाजप), आणि फिजी के सुधाकर (भाजप) करतात.

पश्चिम आशियाई आणि प्रमुख जागतिक भागीदारांमध्ये, सौदी अरेबियाचे नेतृत्व सुधांशू त्रिवेदी (भाजप), इस्रायलचे भर्तृहरी महताब (भाजप), त्रिनिदाद आणि टोबॅगोचे विवेक ठाकूर (भाजप) आणि मालदीवचे लवू श्री कृष्ण देवरायलू (टीडीपी) करतात. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गटाचे नेतृत्व बैजयंत पांडा (भाजप), कुवेतचे कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी (भाजप), थायलंडचे दिलीप सैकिया (भाजप) आणि रशियाचे निशिकांत दुबे (भाजप) करतात. मॉरिशसचे नेतृत्व जगदंबिका पाल (भाजप), तर इथिओपियाचे नेतृत्व महेश शर्मा (भाजप) करतात.

युरोपसाठी, युरोपियन युनियन संसद (ब्रुसेल्स) गटाचे नेतृत्व अनुराग सिंग ठाकूर (भाजप), उझबेकिस्तानचे गणेश सिंग (भाजप), चेक रिपब्लिकचे अरुण सिंग (भाजप), नॉर्डिक देशांचे नेतृत्व भुवनेश्वर कलिता (भाजप) आणि दक्षिण कोरियाचे पुरुषोत्तम रुपाला (भाजप) करतात. नायजेरियाचे नेतृत्व एम. थंबीदुराई (एआयएडीएमके), पोलंडचे सुरेंद्र सिंग नगर (भाजप), बल्गेरियाचे काकोली घोष दस्तीदार (एआयटीसी), नेपाळचे नीरज शेखर (भाजप) आणि युनायटेड किंग्डमचे रविशंकर प्रसाद (भाजप) करत आहेत.

दुसऱ्या नियुक्तींमध्ये, आर्मेनियाचे नेतृत्व धर्मेंद्र यादव (एसपी), फिलीपिन्सचे गौरव गोगोई (आयएनसी), ऑस्ट्रियाचे राजीव शुक्ला (आयएनसी), कतारचे कोडिकुनिल सुरेश (आयएनसी), आयर्लंडचे मुकुल वासनिक (आयएनसी), फ्रान्सचे शशी थरूर (आयएनसी), जपानचे अखिलेश यादव (एसपी) आणि इटलीचे पी चिदंबरम (आयएनसी) आहेत. मादागास्करचे नेतृत्व एनके प्रेमचंद्रन (आरएसपी) करत आहेत, तर मंगोलियाचे नेतृत्व कुमारी सेलजा (आयएनसी) करत आहेत.

आफ्रिका आणि इंडो-पॅसिफिकमधून, अल्जेरियाचे नेतृत्व अभिषेक बॅनर्जी (एआयटीसी), ओमानचे असदुद्दीन ओवैसी (एआयएमआयएम), ऑस्ट्रेलियाचे मनीष तिवारी (आयएनसी), पोर्तुगालचे केसी वेणुगोपाल (आयएनसी) आणि जॉर्जियाचे सस्मित पात्रा (बीजेडी) करत आहेत. टांझानियाचे नेतृत्व अपराजिता सारंगी (भाजप), प्रोफेसर राम गोपाल यादव (एसपी) इजिप्त, टीआर बालू (डीएमके) मलेशिया, ग्रीसचे कनिमोझी करुणानिधी (डीएमके) आणि क्यूबाचे नेतृत्व मागुंता श्रीनिवासुलू रेड्डी (टीडीपी) करत आहेत.

अंतिम सेटमध्ये सुरीनामचे नेतृत्व संजय सिंग (आप), मोरोक्कोचे नेतृत्व अरविंद गणपत सावंत (शिवसेना-यूबीटी), सिंगापूरचे नेतृत्व सुप्रिया सुळे (एनसीपी-एसपी), इंडोनेशियाचे श्रीकांत एकनाथ शिंदे (शिवसेना) आणि बाल्टिक राज्ये पीव्ही मिधुन रेड्डी (वायएसआरसीपी) यांच्या नेतृत्वाखाली आहेत. ब्राझीलचे नेतृत्व प्रफुल्ल पटेल (NCP), केनियाचे नेतृत्व प्रेम चंद गुप्ता (RJD), चिलीचे डेरेक ओब्रायन (AITC), बहरीनचे नेतृत्व तिरुची शिवा (DMK) आणि युक्रेनचे नेतृत्व अरविंद धर्मपुरी (भाजप). शेवटी, व्हिएतनामचे नेतृत्व विष्णू दयाल राम (भाजप), मेक्सिकोचे प्रमोद तिवारी (INC), इराणचे देवेश चंद्र ठाकूर (JDU) आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे नेतृत्व संजय जयस्वाल (BJP) करत आहेत.

