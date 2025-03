‘लॉर्ड’ शार्दुल, नाव लक्षात ठेवा! हैदराबादला ‘वेसण’ घातल्यानंतर सोशल मीडियावर ठाकूरचीच हवा

इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये गुरुवारी लखनऊ सुपर जायंट्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद संघात सामना रंगला. हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय मैदानावर झालेल्या या लढतीत लखनऊने यजमान संघावर 5 विकेट्सने विजय मिळवला. यात महत्त्वाचा वाटा उचलला तो वेगवान गोलंदाज शार्दुल ठाकूर याने. त्याने 4 विकेट घेत हैदराबादच्या फलंदाजीला वेसण घातले. या कामगिरीबद्दल त्याचा सामनावीर पुरस्कार देऊन गौरवही करण्यात आला.

आयपीएलचा हंगाम सुरू होण्याधी हैदराबादने 300 धावा करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. राजस्थानविरुद्ध झालेल्या पहिल्या सामन्यात हैदराबादचा संघ जवळपास या लक्ष्यापर्यंत पोहोचलाही होता. त्या लढतीत हैदराबाद 286 धावा चोपल्या होत्या. त्यामुळे कमकुवत गोलंदाजी असलेल्या लखनऊला हैदराबादचे फलंदाज झोडपून काढणार आणि 300 धावा करणार असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र लिलावामध्ये अनसोल्ड राहिलेला आणि अचानक लखनऊच्या संघात एन्ट्री झालेल्या पालघर एक्सप्रेस शार्दुल ठाकूरने हैदराबादच्या फलंदाजांना वेसण घातले.

शार्दुल ठाकूरने तिसऱ्याच षटकामध्ये एका मागोमाग एक चेंडूवर अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशान यांना पवेलियानचा रस्ता दाखवला. त्यानंतर मधल्या फळीतील अभिनव मनोहर आणि तळाचा फलंदाज मोहम्मद शमी यालाही बाद करत शार्दुलने 4 षटकात 34 धावा देत 4 विकेट्स घेतल्या.

यानंतर सोशल मीडियावर शार्दुल ठाकूरला पाठिंबा देणारे अनेक पोस्ट पडू लागल्या. लॉर्ड शार्दुल ठाकूर, नाव लक्षात ठेवा… लॉर्ड शार्दुल ठाकूरचे कमबॅक… शार्दुल ठाकूर हिरो आहे… अशा आशयाच्या पोस्ट नेटकऱ्यांनी शेअर केल्या.

God is Kind. ♥️ Shardul Thakur the hero. pic.twitter.com/Qug2LwhkLg

Lord Shardul Thakur is back

Reminded me of this edit pic.twitter.com/uQffC7San4

— Middle Class Chandler (@MC_Chandler01) March 27, 2025