लाउडस्पीकरवर अजान देणं बंद करा, जावेद अख्तर यांचं आवाहन! नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल

ज्येष्ठ पटकथाकार आणि गीतकार जावेद अख्तर हे बऱ्याचदा वेगवेगळ्या विधानांसाठी चर्चेत असतात. काही वेळा याच कारणासाठी ते ट्रोलही होतात. नुकतेच ते त्यांनी केलेल्या एका आवाहनामुळे ट्रोल झाले आहेत. लाउडस्पीकरवर अजान देणं इस्लामनुसार हराम आहे, असं म्हणत त्यांनी लाउडस्पीकरचा वापर थांबवण्याचं आवाहन केलं. त्यावर अनेक नेटकऱ्यांनी त्यांना ट्रोल केलं आहे.

जावेद अख्तर यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हटलं की, हिंदुस्थानात जवळपास 50 वर्षांपूर्वीपर्यंत लाउडस्पीकरवर अजान वाजवणं हराम (निषिद्ध) होतं. पण, नंतर ती इतकी हलाल (सर्वमान्य) झाली की त्याला काही सीमा राहिली नाही. अजान करणं ठीक आहे, पण लाउडस्पीकरवर अजान देणं दुसऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरू शकतं. मला आशा आहे, की कमीत कमी आता तरी हे स्वतःहून थांबेल, असं ट्वीट अख्तर यांनी केलं.

In India for almost 50 yrs Azaan on the loud speak was HARAAM Then it became HaLAAL n so halaal that there is no end to it but there should be an end to it Azaan is fine but loud speaker does cause of discomfort for others I hope that atleast this time they will do it themselves — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) May 9, 2020

त्यावर अनेक नेटकऱ्यांनी त्यांना ट्रोल केलं आहे. एका नेटकऱ्याने त्यांना रिप्लाय करत म्हटलं की, तुम्हाला सेक्युलर असल्याचं दाखवण्यासाठी अजान बंद करण्याची मागणी करण्याची गरज नाही. बंद करायचं असेल तर लाउडस्पीकर पूर्णतः बंद झाला पाहिजे. मग ती गणेश चतुर्थी असो किंवा अजान, रविवार असो किंवा अन्य धार्मिक उत्सव. आणि हो व्हीयआपी लग्नसोहळ्यांनाही विसरू नका, असं त्याने म्हटलं आहे.

You dont need to prove your secularism by asking for a ban on loud speakers for azaan alone. There should be a blanket ban on use of loud speakers- be it for any Ganesh chaturti, azaan, Sunday mass or any religious purposes Not to forget the noise in VIP weddings too! — Dr. Syeda Uzma (@sane_indian) May 9, 2020

अजून एका नेटकऱ्याने त्यांना इस्लाम आणि संबंधित धार्मिक निष्ठांशी निगडीत विधानं न करण्याचा सल्ला दिला आहे. अजान ही परमेश्वराची एक सुंदर प्रार्थना आहे. त्यामुळे आम्ही काही चुकीचं करत नाही, असं म्हणत अख्तर यांना ट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला सडेतोड उत्तर देताना अख्तर म्हणाले की, तुम्ही असं म्हणताय की इस्लामविषयी अधिक माहिती असलेले जाणकार ज्यांनी लाउडस्पीकरला हराम म्हटलं होतं, ते चुकीचं आहे? तुम्ही एकदा असं म्हणून तर पाहा, मी नावानिशी त्या व्यक्तींचा उल्लेख इथे करू शकतो, असं जावेद अख्तर यांनी या नेटकऱ्याला म्हटलं आहे.

Plz. Don’t pass such comments which is related to Islam & belief You must know that we are not running high volume songs every time & playing in hands of evil Adaan is the most beautiful invitation for coming to prayer & walk on right track of life. — Azhar (@AzharJeddah2003) May 9, 2020