आई गं! 5 वर्षाच्या चिमुरड्याने डॉक्टरांची वाट पाहत आईच्या मांडीवरच सोडला जीव

कोरोनासारखी महामारी गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून धुमाकूळ घालत असली तरी ग्रामिण भागामध्ये आजही आरोग्य व्यवस्था कोलमडल्याचे दिसते. सरकारने कितीही दावे केले तरी आरोग्य व्यवस्था रुळावर येताना दिसत नाहीय. निकृष्ट आरोग्य सेवेनेमुळे लोकांना जीव गमावावे लागत असून याचा प्रत्यय मध्य प्रदेशमधील जबलपूर जिल्ह्यातील बरगी येथे दिसून आला. वेळेवर डॉक्टर उपलब्ध न झाल्याने पाच वर्षाच्या चिमुरड्याने आपल्या आईच्या मांडीवरच जीव सोडला. याचा हृदय हेलावून टाकणारा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

जबलपूर जिल्ह्यातील चरगवा पोलीस स्थानकांतर्गत येणाऱ्या तीनहेटी देवरी येथील रहिवासी असलेल्या संजय पंद्रे यांनी व त्यांच्या पत्नीने आजारी मुलाला उपचारासाठी बरगी येथील आरोग्य केंद्रात आणले होते. मात्र त्या ठिकाणी कोणताही डॉक्टर किंवा अधिकारी उपलब्ध नव्हता. अनेक तास हे दांपत्य हतबलपणे आरोग्य केंद्रासमोर डॉक्टरांची वाट पहात होते. वेळीच उपचार न मिळाल्याने पाच वर्षाच्या चिमुरड्याने आईच्या मांडीवरच प्राण सोडले. संतापजनक म्हणजे मुलाच्या मृत्यूनंतरही डॉक्टर किंवा अधिकारी येथे हजर झाले नाहीत.

मुलावर वेळीच उपचार झाले असते तर तो वाचला असता असे मृत मुलाच्या पालकांनी म्हटले आहे. मुलाच्या मृत्यूस डॉक्टर आणि रुग्णालय प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दरम्यान, या हतबल कुटुंबाचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून डॉक्टरावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

A video surfaced on social media showing a woman carrying the body of her 5-year-old son, who died at a hospital in #MadhyaPradesh‘s Jabalpur district. The woman along with two other family members were seen outside the government hospital. pic.twitter.com/MCmgLpVU4f

— IANS (@ians_india) September 1, 2022