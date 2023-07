समृद्धी महामार्गावर खासगी बसला भीषण अपघात, 25 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू

समृद्धी महामार्गावरील (Samruddhi Mahamarg expressway) अपघातांचे सत्र सुरूच आहे. शुक्रवारी मध्यरात्री बुलढाण्याजवळ समृद्धी महामार्गावर खासगी बसचा भीषण अपघात झाला. अपघातानंतर बसने पेट घेतल्याने 25 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त विदर्भ ट्रॅव्हल्सची लक्झरी बस नागपूर येथून पुण्याच्या दिशेने निघाली होती. या बसमधून अंदाजे 33 प्रवाशी प्रवास करीत होते. मध्यरात्रीच्या सुमारास बुलढाण्याजवळीच सिंदखेडराजा परिसरात बसचे टायर फुटले.

टायर फुटल्याने चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले आणि ही अनियंत्रित बस थेट डिव्हायरला धडकली. अपघातानंतर बसने क्षणात पेट घेतला. त्यामुळे प्रवाशांना बाहेर पडण्याची संधीही मिळाली नाही. बसमध्ये अडकून पडल्याने 25 प्रवाशांचा कोळसा झाला. मृतांमध्ये तीन लहान मुलांचा समावेस आहे. सध्या मृत प्रवाशांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.

दरम्यान, या भीषण अपघातामध्ये चालकासह 8 जणांचा जीव वाचला आहे. जखमींना बुलढाणा येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलीस अधिक्षक सुनिल कडासने (Buldhana SP Sunil Kadasane) यांनी दिली आहे.

Maharashtra | A total of 33 people were travelling on the bus out of which 25 people died and 8 people sustained injuries. The driver of the bus also survived and said that the bus overturned after a tyre burst leading to flames in the bus: Buldhana SP Sunil Kadasane

