Maharashtra Assembly Election Live – सचिन तेंडुलकर, सुप्रिया सुळे, अक्षय कुमार यांनी बजावला मतदानाचा हक्क

अकोल्यात EVM मध्ये बिघाड, थोड्या वेळेसाठी मतदान प्रक्रिया थांबवली

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बजावला मतदानाचा हक्क

#WATCH | NCP-SCP MP Supriya Sule along with her family show their inked fingers after casting a vote for #MaharashtraAssemblyElections2024

NCP has fielded Deputy CM Ajit Pawar and NCP-SCP has fielded Yugendra Pawar from the Baramati Assembly constituency. pic.twitter.com/x22KuN8OEI

— ANI (@ANI) November 20, 2024