हिंदुस्थानची गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पुरवणाऱ्या नौदलातील तरुणाला अटक

महाराष्ट्रातील दहशतवाद विरोधी पथकाने नेव्हल डॉक येथे काम करणाऱ्या एका 23 वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. या तरुणाने हिंदुस्थानची गोपनीय माहिती पाकिस्तानातील गुप्तचर यंत्रणांना पुरविली आहे. गौरव पाटील असे त्या तरुणाचे नाव आहे.

Maharashtra ATS has arrested an accused on charges of collating confidential information about the Indian Government with a Pakistani agency. A youth named Gaurav Patil (23), who worked in the Naval Dock (Civil apprentice) has been arrested in the matter.

The accused was in…

— ANI (@ANI) December 13, 2023