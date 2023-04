महाराष्ट्रभूषण कार्यक्रमात उष्माघाताने सात जणांचा मृत्यू, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

दासबोधाचे ज्येष्ठ निरुपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या वेळी अनेक श्री सदस्यांना उष्माघाताचा त्रास झाला असून यात सात जणांचा मृत्यू झाल्याचे समजते. मुख्य़मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत माहिती दिली असून मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे.

Maharashtra | At least seven people dead while 24 are under treatment after suffering from heatstroke during Maharashtra Bhushan Award ceremony in Navi Mumbai’s Kharghar. Deceasesd’s families to be given Rs 5 lakhs while we are ensuring proper treatment for those admitted: CM… pic.twitter.com/xDzFuGsIp3

— ANI (@ANI) April 16, 2023