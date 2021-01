महाराष्ट्रात नव्या कोरोनाची एन्ट्री, ब्रिटनहून आलेल्या 8 प्रवाशांचा अहवाल पॉझिटिव्ह

महाराष्ट्रात नव्या कोरोनाची एन्ट्री झाली आहे. ब्रिटनहून आलेल्या 8 प्रवाशांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. यात मुंबईतील 5 जणांचा आणि पुणे, ठाणे, मिराभाईंदरमधील प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

8 passengers who returned from Britain have been found positive for the new strain of COVID-19. Five of them are from Mumbai and one each from Pune, Thane and Mira Bhayander. Contact tracing is underway: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope. pic.twitter.com/onIQ9oR4pb

