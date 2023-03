छत्रपती संभाजीनगर शहरात दंगल घडवण्याचा प्रयत्न, पोलिसांच्या वाहनांची जाळपोळ; हवेत गोळीबार

रामनवमीच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर शहरात दंगल (Chhatrapati Sambhaji Nagar riots) घडवण्याचा प्रयत्न झाला. किराडपुरा भागातील राम मंदिरासमोर हिंदू-मुस्लिमांच्या दोन जमावांत वादावादी नंतर मुस्लिम जमाव हिंसक बनला. जमावाने पोलिसांची 12 आणि 3 खासगी अशा 15 वाहनांची जाळपोळ केली. रात्री साडेबारा ते पहाटे साडेतीन पर्यंत हा प्रकार सुरू होता.

जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना हवेत गोळीबार करावा लागला. त्यात तीन जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. राम मंदिर परिसरात आता शांतता आहे. पोलिसांनी वेळीच कुमक मागवून दंगलखोरांना पिटाळून लावले. जाळपोळ आणि हिंसाचाराचा जो प्रकार घडला तो मंदिराबाहेरील रस्त्यावर. मंदिराला कुठलीही हानी पोचलेली नाही. राम मंदिर पूर्णपणे सुरक्षित असून जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

2 एप्रिल रोजी छत्रपती संभाजीनगर शहरात महाविकास आघाडीची ‘वज्रमूठ’ सभा होणार आहे. या विराट सभेची जय्यत तयारी सुरू असून सभेला मोठी गर्दी उसळण्याची शक्यता आहे. त्याआधी जाणीवपूर्वक शहरातील वातावरण बिघडवण्याचा हा प्रयत्न असावा अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

रात्री नक्की काय घडलं?

30 मार्चला साजरा होणाऱ्या रामनवमीनिमित्त छत्रपती संभाजीनगर शहरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. किराडपुरा भागातील राम मंदिरातही रामनवमीची जय्यत तयारी सुरू होती. मात्र रात्री साडेबाराच्या सुमारास हिंदू-मुस्लिमांच्या दोन जमावांत वादावादी झाली आणि जमाव हिंसक झाला. हिंसक जमावाने दगडफेक करत मंदिरासमोर उभी असणारी वाहने पेटवून दिली. याची माहिती मिळताच बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांनी वाढीव कुमक मागवली, मात्र तोपर्यंत जाळपोळ सुरू झाली होती. अखेर जमावाला पांगवण्यासाठीपोलिसांनी लाठीचार्ज केला, हवेत गोळीबार करत अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडला. तसेच अग्निशमन विभागाच्या गाड्यांमधून पाण्याचा मारा करण्यात आला. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली.

कडक कारवाई करणार

दरम्यान, या घटनेनंतर शहरात तणावपूर्ण शांतता असून ठिकठिकाणी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आला आहे. ‘जमावाकडून दगडफेक करण्यात आली, तसेच काही खासगी आणि पोलिसांच्या गाड्या जाळण्यात आल्या. लोकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला. सध्या परिस्थिती संपूर्ण नियंत्रणात आणि शांत असून दंगेखोरांवर पोलीस कडक कारवाई करणार आहे’, अशी माहिती छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता यांनी दिली.

