जीवे मारण्याच्या धमकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुरक्षेत वाढ

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharashtra CM Eknath Shinde) यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्यानंतर त्यांच्या सुरक्षेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. शनिवारी सायंकाळी राज्य गुप्तचर विभागाला मुख्यमंत्र्यांच्या जीवाला धोका असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली. राज्य गुप्तचर विभागाचे आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी यास दुजोरा दिला आहे. ‘पीटीआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सध्या झेड प्लस सुरक्षा आहे. मात्र जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्यानंतर आता त्यांना अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांचे ठाण्यातील निवासस्थान आणि मुंबईतील वर्षा या शासकीय निवासस्थानीही सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

Security of Maharashtra CM Eknath Shinde beefed up following specific input about threat to his life: Official

