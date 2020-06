राज्य सरकारचा खासगी लॅबला दणका, सामान्यांना दिलासा; घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

चीनच्या वुहान शहरातून जगभरात पसरलेला कोरोना व्हायरस थैमान घालत आहे. हिंदुस्थानमध्येही रुग्णसंख्या 3 लाखांपार गेली असून महाराष्ट्रात 1 लाख रुग्ण आहेत. कोरोना रुग्णांचा वाढता संसर्ग पाहता तपासणीबाबत राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने खासगी लॅबमधील तपासणी दर निम्म्यावर आणला आहे. यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

सरकारकडून कोरोना चाचणी मोफत करण्यात येते. तसेच सरकारने काही खासगी लॅबला कोरोना चाचणी करण्याची परवानगी दिली होती. पण खासगी लॅबमध्ये चाचणीसाठी अव्वाच्या सव्वा दर घेतले जात होते. खासगी लॅबमध्ये 4 हजार 500 ते 5 हजार पर्यंत दर होते. यामुळे सामान्यांच्या खिशाला झळ पोहोचत होती. अखेर राज्य सरकारने खासगी लॅबला दणका देत या दरात 50 टक्के कपात केली आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे.

Maharashtra Government caps maximum price for #COVID19 tests (RT-PCR) at Rs 2200, the earlier price was 4400. Maximum price for the test by collecting samples from home capped at Rs 2800. pic.twitter.com/l1TsEIs6ij

— ANI (@ANI) June 13, 2020