राज्यात 778 नवीन रुग्ण; कोरोनाबाधितांचा आकडा 6427 वर, 840 रुग्ण बरे होऊन घरी! – आरोग्यमंत्री

गुरुवारी राज्यात कोरोनाबाधीत 778 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. यामुळे एकूण रुग्ण संख्या 6427 झाली आहे. आज 51 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले असून आतापर्यंत राज्यभरात 840 रुग्ण बरे झाले आहेत. तर एकूण 5304 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली.

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या 96 हजार 369 नमुन्यांपैकी 89 हजार 561 जणांचे प्रयोगशाळा नमुने करोना करता निगेटिव्ह आले आहेत तर 6427 जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात 1 लाख 14 हजार 398 लोक होम क्वारंटाईनमध्ये असून 8702 लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

778 new #COVID19 cases & 14 deaths reported in Maharashtra today, as of 6 pm. Total coronavirus cases in the state now at 6427, including 840 discharged after recovery: State Health Department pic.twitter.com/6sI4HXSmAC

— ANI (@ANI) April 23, 2020