अमृता फडणवीसांविरोधात आक्षेपार्ह विधाने करणाऱ्या महिलेला अटक

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याविरूद्ध आक्षेपार्ह विधाने करणाऱ्या महिलेला अटक करण्यात आली आहे. ही महिला ठाण्याची रहिवासी आहे. सायबर पोलिसांनी या महिलेला अटक केली असून या महिलेला 15 सप्टेंबर पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. फेसबुकवर बनावट प्रोफाईल तयार करून त्यावरून ही महिला अमृता फडणवीस यांच्याविरोधात पोस्ट करत होती.

Maharashtra Cyber arrested a woman from Thane for making derogatory remarks against Dy CM Devendra Fadnavis’ wife Amruta Fadnavis on FB. FIR registered u/s of IPC & IT Act. The woman had used a fake profile to hide her identity. She has been sent to Police custody till 15th Sept.

— ANI (@ANI) September 13, 2022