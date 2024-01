चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरण; महाराष्ट्र सायबर सेलकडून यूट्यूब चॅनल आणि संबंधितांविरुद्ध FIR

चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या संदर्भात महाराष्ट्र सायबर सेलने यूट्यूब चॅनल आणि संबंधितांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने महाराष्ट्र सायबर सेलला चाइल्ड पोर्नोग्राफीवरील मजकूर असलेल्या यूट्यूब चॅनलबद्दल माहिती दिली होती. IPC, IT कायदा आणि POCSO च्या कलम 509 (शब्द, हावभाव किंवा कृती ज्याचा उद्देश महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान करणे आहे) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अद्याप याप्रकरणी कुणालाही अटक झालेली नाही.

Maharashtra Cyber Cell lodges FIR against a YouTube channel and others in connection with child pornography. National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) had informed the Maharashtra Cyber about the YouTube channel that has content on child pornography. Case has…

