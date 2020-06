सुशांत सिंह राजपूतच्या मृतदेहाचे फोटो व्हायरल करू नका! सायबर सेलचा कारवाईचा इशारा

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याने रविवारी आत्महत्या केली. चित्रपटांमधून प्रेक्षकांचा लाडका झालेल्या सुशांतच्या आत्महत्येने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. या दरम्यान, त्याच्या मृतदेहाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या प्रकाराचा सर्व स्तरांतून निषेध केला जात असून महाराष्ट्र सायबर सेलने कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

महाराष्ट्र सायबर सेलने याबाबत ट्वीट केलं आहे. सोशल मीडियावर एक चिंताजनक ट्रेंड दिसून येत आहे. दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याचे फोटो व्हायरल करण्यात येत आहेत. हा प्रकार अतिशय त्रासदायक आणि तितकाच घृणास्पद आहे. अशा प्रकारचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करणं बेकायदेशीर आहे तसंच न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन करणारं आहे. त्यामुळे त्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असं ट्वीट सायबर सेलने केलं आहे. तसंच, अशा प्रकारचा फोटो जर आधी कुणी शेअर केला असेल, तर तो ताबडतोब सोशल मीडियावरून डीलिट करावा असा स्पष्ट इशारा सेलकडून देण्यात आला आहे.

A disturbing trend has been observed on Social Media platforms by Maharashtra Cyber that pictures of deceased actor Shri. Sushant Singh Rajput are being circulated, which are disturbing and in bad taste. (1/n) — Maharashtra Cyber (@MahaCyber1) June 14, 2020

It is emphasised that circulation of such pictures is against legal guidelines and court directions, and are liable to invite legal action. ⁰(2/n) — Maharashtra Cyber (@MahaCyber1) June 14, 2020

Maharashtra Cyber exhorts and directs all netizens to refrain from circulating the aforesaid pictures. The pictures already circulated should be deleted henceforth. (3/n) — Maharashtra Cyber (@MahaCyber1) June 14, 2020

सुशांतने रविवारी मुंबईतील राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. गेला काही काळ तो नैराश्यात होता. सुशांत सिंह राजपूत याने ‘पवित्र रिश्ता’ या मालिकेतून छोट्या पडद्यावर पदार्पण केले होते, तर ‘काय पो छे’ हा त्याचा बॉलीवूडमधील पहिला चित्रपट होता. टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी याच्या आयुष्यावर आधारित ‘धोनी अनटोल्ड स्टोरी’ या चित्रपटातील त्याच्या भूमिकेचे विशेष कौतुक झाले होते. तसेच त्याचा केदारनाथ हा चित्रपटही प्रचंड गाजला होता. ‘छिछोरे’ या चित्रपटात तो अखेरचा दिसला.