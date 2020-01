राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दादर येथील शिवतीर्थावर जाऊन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 93 व्या जन्मदिनी त्यांना आदरांजली वाहिली.

Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar paid tribute to Bal Thackeray on his birth anniversary today, at Shivaji Park in Mumbai. pic.twitter.com/vfa1zfqA6O

— ANI (@ANI) January 23, 2020