निवडणूक शपथपत्रात माहिती लपवल्याचा आरोप, कोर्टाकडून फडणवीसांना जामीन

माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याच्या याचिकेसंदर्भातील गुरुवारी नागपूर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सकाळी 11.30 वाजता झालेल्या सुनावणीदरम्यान फडणवीस यांना 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर झाला आहे. जामीन मंजूर झाल्यानंतर फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला आणि याच्यापाठीमागे कोण आहे हे मला माहिती असून ते योग्यवेळी बाहेर येईल असे म्हटले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 30 मार्चला होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Nagpur court grants bail to Fadnavis on personal bond of Rs 15,000

— Press Trust of India (@PTI_News) February 20, 2020