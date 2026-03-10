ओला, उबर आणि रॅपिडोचा बाईक परवाना रद्द; सरकारची घोषणा

मुंबईसह परिसरात बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या ई-बाईक टॅक्सी सेवेला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत. बाईक टॅक्सी सेवेसाठी दिलेले ओला, उबेर, रॅपिडो या कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने आजपासून रद्द करण्यात आल्याची घोषणा परिवहन मंत्र्यांनी विधान परिषदेत केली.
मुंबईसह आसपासच्या परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदा पेट्रोल बाईक टॅक्सीवर अंकुश ठेवण्याबाबत विधान परिषदेत शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी सूचना उपस्थित केली होती. बाईक टॅक्सीचालक परराज्यातील असल्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असून स्थानिक भूमिपुत्रांना या सेवेत प्राधान्य देणार का, बाईक टॅक्सी सेवेसाठी या कंपन्यांना तात्पुरते परवाने दिले होते, परंतु चार महिने उलटले तरी त्यांनी काही बाबींची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे अशा कंपन्यांवर कारवाई करणार का, असा सवाल सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगार मिळावा यासाठी ई-बाईक टॅक्सी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात एका महिन्यासाठी तात्पुरता परवाना दिला होता. या कंपन्यांनी नियमांची पूर्तता न करता बेकायदेशीरीत्या वाहतूक सुरू ठेवल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी मान्य केले.
आतापर्यंत केवळ 130 दुचाकींवर कारवाई
काही ठिकाणी बाईक टॅक्सीचालकांकडून अपघात व महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना परिवहन विभागाने नोटिसा बजावल्या असून काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एप्रिल 2024 पासून आतापर्यंत 130 दुचाकी वाहनांवर कारवाई करून सुमारे 33 लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांनी दिली.
चालकांऐवजी थेट मालकांवर गुन्हे
ओला, उबेर, रॅपिडो या कंपन्यांची मुजोरी वाढली आहे. बाईक टॅक्सीचालक आम्हालासुद्धा जुमानत नाहीत, अशा अनेक तक्रारी आरटीओ अधिकाऱ्यांनी आमच्याकडे केल्या आहेत. त्यामुळे बाईक टॅक्सी चालकावर गुन्हे न नोंदवता थेट मालकांवर गुन्हे नोंदवण्याच्या सूचना परिवहन विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.