राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आता ‘फाइव्ह डे वीक’, कर्मचाऱ्यांचा एकच जल्लोष

केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंजुर केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आनंद साजरा केला आहे. 29 फेब्रुवारीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू होणार आहे.

Maharashtra government has approved 5 day week for state government employees. The decision was taken in Maharashtra cabinet meeting today and will be applicable from February 29. Maharashtra Government employees presently get second and fourth Saturdays off every month.

