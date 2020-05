चित्रपट, मालिकांच्या चित्रीकरणास नियमांच्या अधीन राहून परवानगी

गेल्या आठवड्यात मुंबईतील चित्रपट निर्माते, कलाकार तसेच ब्रॉडकाकास्टिंग फाऊंडेशनचे पदाधिकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटले होते. कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे चित्रपटसृष्टी ठप्प झाली असून चित्रीकरणास परवानगी द्यावी अशी विनंती त्यांनी केली होती. रविवारी यासंदर्भात सांस्कृतिक कार्य विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, ओटीटी मालिका यांच्या चित्रीकरणास काही अटी व शर्तींचा अधीन राहून मान्यता देण्यात आली आहे.

Maharashtra Government has issued standard operating procedure including a list of general guidelines for the media entertainment industry in view of #COVID19. #Unlock1 pic.twitter.com/9tmsnhoqiz

