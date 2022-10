Anil Deshmukh ‘पीएमएलए’ कोर्टाचा अनिल देशमुख यांना दिलासा, खासगी रुग्णालयात उपचाराची परवानगी

मनी लॉण्डरिंगप्रकरणी तुरुंगात असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना ‘पीएमएलए’ कोर्टाने दिलासा दिला आहे. अनिल देशमुख यांना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

अनिल देशमुख यांनी खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी विशेष पीएमएलए कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. कोर्टाने देशमुख यांना दिलासा देत खासगी रुग्णालयात उपचाराची परवानगी दिली. देशमुख यांना हार्टचा त्रास असून त्यांच्यावर मुंबईतील जसलोक रुग्णालयात अँजिओग्राफी करण्याची परवानगी कोर्टाने दिली आहे.

Former Maharashtra HM Anil Deshmukh filed a petition in special PMLA court for treatment in a hospital, which court allowed. He has been allowed to undergo treatment in a private hospital.

ED had arrested Anil Deshmukh in a money laundering case &presently is in Arthur Road jail pic.twitter.com/1z9FS3MhT7

