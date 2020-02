मागच्या सत्ताधारी लोकांनी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांचे फोन टॅप केले होते. त्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा वापर राजकीय फायदा करुन घेण्यासाठी केला होता. याच्या तक्रारी आल्यावर चौकशी करण्यासाठी दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून या चौकशीचा अहवाल सहा आठवड्यात दिला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. या समितीमध्ये गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत सिंग, एसआयडीचे सहआयुक्त अमितेशकुमार या दोघा वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश आहे.

Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh in Mumbai: We have set up a committee to conduct an inquiry into allegations of phone tapping against the previous BJP-led government. pic.twitter.com/k8O15IwIwd

— ANI (@ANI) February 3, 2020