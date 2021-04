मोठी बातमी – गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा

महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नबाब मलिक यांनी दिली आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या 100 कोटी रुपये वसुलीच्या कथित आरोपाप्रकरणी सुनावणीनंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या 100 कोटी रुपये वसुलीच्या कथित आरोपाप्रकरणी हायकोर्टात सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआयने 15 दिवसात प्राथमिक चौकशी करावी असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानंतर गृहमंत्री यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राजीनामा सोपवला आहे.

After the high court order, Home Minister Anil Deshmukh met Pawar Ji & party leaders & said he doesn’t want to remain in the post. He went to tender his resignation to the CM. Party has requested to the CM to accept his resignation: State Minister & NCP leader Nawab Malik pic.twitter.com/oukzN05833

— ANI (@ANI) April 5, 2021