Breaking – गृहमंत्री अनिल देशमुख कोरोना पॉझिटिव्ह

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. अनिल देशमुख यांनी स्वत: याबाबत ट्विट करून माहिती दिली आहे. देशमुख यांनी स्वत:ला क्वारंटाईन केले असून त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांनी चाचणी करून घेण्याचे आवाहन केले आहे.

Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh says he has tested positive for #COVID19.

