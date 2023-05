राज्यात रस्ते अपघातात दररोज 41 मृत्यू, जानेवारी ते एप्रिलदरम्यानची आकडेवारी धडकी भरवणारी

राज्यात जानेवारी ते एप्रिल 2023 दरम्यान झालेल्या अपघातांची धडकी भरवणारी आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यात रस्ते अपघातात दररोज सरासरी 41 लोकांचा जीव गमवावा लागत आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी ही माहिती दिली आहे.

गेल्या वर्षी राज्यात 15 हजारांहून अधिक लोकांचा रस्ते अपघातामध्ये मृत्यू झाला. रस्ते अपघातामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांपैकी 57 टक्के लोक हे दुचाकीस्वार, तर 21 टक्के लोक हे पादचारी होते. तर जानेवारी ते एप्रिल 2023 या काळात राज्यात 4 हजार 922 लोकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. तसेच 6 हजार 845 लोकं जखमी झाले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र पोलिसांनी दिली आहे.

In the year 2022, more than 15,000 people died due to road accidents in Maharashtra. 57% of the people who die in road accidents are bikers and 21% are pedestrians. From January 2023 to April 2023, 4,922 people have died due to road accidents in the state while 6,845 people were injured.

