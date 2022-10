पेंग्विन बघण्यासाठी उत्स्फूर्त प्रतिसाद, महसूलातही वाढ झाल्याचा आनंद; आदित्य ठाकरे यांची प्रतिक्रिया

काही वर्षांपूर्वी शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून मुंबईतील वीर जिजामाता भोसले उद्यान आणि प्राणीसंग्रहालयात पेंग्विन आणण्यात आले होते. त्यावेळी पेंग्विनची देखभाल आणि शहरातील वातावरण यावर बरीच राजकीय चर्चा झाली होती. मात्र, मुंबई पालिकेने या पेंग्विनची उत्तमप्रकारे काळजी घेतली. मुंबईतील राणीच्या बागेत पेंग्विन आल्यानंतर राणीच्या बागेला भेट देणाऱ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

राणीच्या बागेत पेंग्विन आणि इतर प्राणी पाहण्यासाठी दिवसेंदिवस गर्दी वाढत आहे. पेंग्विन बघण्यासाठी पर्यटकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. राणीच्या बागेत पेंग्विन पाहण्यासाठी होत असलेली गर्दी बघून आनंद होत असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी ट्विट करत ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

Proud of the work we did whilst in @mybmc and especially building ex situ habitats for the @TheMumbaiZoo in Veer Jijamata Bhosale Udyaan.

Happy to see 🐯 🐻 🦅 bring revenue to the city, oh and please don’t miss the 🐧 that bring max revenue to the city from the zoo! https://t.co/ibbSH119FX

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 26, 2022