महाराष्ट्र एटीएसचा बोरिवलीतील गेस्ट हाऊसवर छापा; 3 बंदुका आणि 36 जिवंत काडतुसांसह 6 जणांना अटक

महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने मुंबईतील बोरिवली येथे मोठी कारवाई केली आहे. बोरिवलीतील एका गेस्ट हाऊसवर छापा टाकत एटीएसने सहा जणांना अटक केली आहे. त्यांच्या ताब्यातून 3 बंदुका आणि 36 जिवंत काडतुसं जप्त करण्यात आली आहेत. या कारवाईमुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, बोरिवलीतील एका गेस्ट हाऊसमध्ये काही लोक लपून बसल्याची माहिती महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाला मिळाली होती. या माहितीची शहानिशा केल्यानंतर एटीएसच्या पथकाने गेस्ट हाऊसवर छापा टाकला आणि शस्त्रास्त्रांसह 6 जणांना अटक केली. अटक करण्यात आलेले सर्व दिल्लीचे रहिवासी आहेत. हे लोक दिल्लीहून मुंबईमध्ये कोणत्या इराद्याने आले होते याची अद्याप माहिती मिळालेली नाही. पोलीस त्यांची कसून चौकशी करत आहे.

Maharashtra | Anti-Terrorism Squad (ATS) Mumbai unit raided a guest house in the Borivali area of Mumbai and arrested 6 people and recovered 3 guns and 36 live cartridges from them. All the arrested people are residents of Delhi. Further probe is being done: ATS pic.twitter.com/ccU8laHfOz

