3 महिन्यात 5 प्रकल्प महाराष्ट्राने गमावले, मुख्यमंत्री-उद्योगमंत्री गलिच्छ राजकारणात मश्गुल!

शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात आल्यापासून मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्याची मालिकाच सुरू झाली आहे. वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, टाटा-एअरबसनंतर आता ऊर्जा उपकरण निर्मितीचा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला आहे. ऊर्जा उपकरण निर्मितीचा हा प्रकल्प मध्यप्रदेशमध्ये गेला आहे. एकामागोमाग एक प्रकल्प राज्याबाहेर जात असल्याने शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह उद्योगमंत्र्यांवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

ऊर्जा उपकरण निर्मितीचा प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटद्वारे राज्यसरकारवर टीका केली आहे. ‘खोके सरकार सत्तेत आल्यापासून महाराष्ट्रावर बंधने लादण्यात आली आहेत असे वाटतेय. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात ऊर्जा उपकरण निर्मितीचा प्रकल्प नागपूरमधील बुटीबोरी येथे नियोजित होता. परंतु उद्योगमंत्र्यांच्या नाकर्तेपणामुळे 5 प्रकल्प इतर राज्यांनी पळवले’, असे ट्विट आदित्य ठाकरे यांनी केले आहे. यासोबत त्यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ची बातमीही शेअर केली आहे.

मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रकल्प अवलंबून असतात. परंतु दोघेही केवळ गलिच्छ राजकारणात मश्गुल असून त्यामुळे महाराष्ट्रातून गेल्या 3 महिन्यात पाच प्रकल्प इतर राज्यात गेले आहेत. स्वत:साठी राक्षसी महत्वाकांक्षा घेऊन काम करणारे सरकार गेल्या तीन महिन्यात महाराष्ट्रासाठी मात्र शून्य महत्वाकांक्षेने काम करतेय, अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली.

Projects depend on the competency of the CM and the industries minister. Both, focussing only on dirty politics, Maharashtra has lost out on 5 projects in 3 months.

Monstrous ambitions for oneself and zero ambition for Maharashtra’s economic development in past 3 months.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 12, 2022