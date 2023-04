कोल्हापूरहून डोंबिवलीला येणाऱ्या बसला पुणे-बंगळुरू महामार्गावर भीषण अपघात; चार ठार, 22 जखमी

कोल्हापूरहून डोंबिवलीला येणाऱ्या खासगी बसचा पुणे-बंगळुरू महामार्गावर (Pune–Bengaluru Highway) रविवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. नऱ्हे आंबेगाव (Narhe) भागातील स्वामी नारायण मंदिराजवळ बस आणि मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रकची धडक झाली. या अपघातामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला असून 22 जण जखमी झाले आहेत.

निता ट्रॅव्हल्स कंपनीची खासगी बस (क्र. एमएच 03, सीपी 4409) ही कोल्हापूरहून डोंबिवलीकडे येत होती. तर मालवाहतूक करणारा ट्रक (क्र. एमएच 10, सीआर 1224) साखरेची पोती वाहून नेत होता. रविवारी पहाटे तीनच्या सुमारास नऱ्हे आंभेगाव भागातील स्वामी नारायण मंदिराजवळ भरधाव वेगातील ट्रकने बसला धडक दिली. या भीषण अपघातानंतर बस अर्धी कापली गेली, तर ट्रकच्या पार चिंधड्या उडाल्या.

Maharashtra | Four dead, 22 others injured in a collision between a truck and a private bus on Pune–Bengaluru Highway near Narhe area of Pune city around 3 am today. The injured are being treated at a hospital. pic.twitter.com/CH9tJRWnAa

