मुंबई, पुण्यात रिमझिम सुरू; ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये वादळी वारे, विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता

देशातील मान्सूनवर यंदा अल निनोचा प्रभाव दिसून येत असून ऑगस्ट महिनाही कोरडा गेल्याने तोंडचे पाणी पळाले होते. जून, जुलै महिन्यात रिमझिम बरसलेल्या वरुणराजाने ऑगस्ट महिन्यात जराही कृपादृष्टी दाखवली नाही. त्यामुळे दुष्कारसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली. ऐन पावसाळ्यामध्ये अनेक ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. पाऊस पडणार तरी कधी? असा सवाल उपस्थित होत असतानाच शनिवारी रात्री मुंबई, पुण्यात रिमझिम पावसाला सुरुवात झाली.

मुंबई, उपनगर आणि पुण्यामध्ये शनिवारी रात्रीपासून रिमझिप पाऊस सुरू झाला आहे. त्यामुळे उकाड्यापासून नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई शहरामध्ये शनिवारी रात्री 8 वाजल्यापासून सकाळी 8 वाजेपर्यंत 3.08 मिमी. पावसाची नोंद झाली आहे. तर पूर्व उपनगरात 14.28 मिमी आणि पश्मिम उपनगरात 2.93 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. तसेच मुंबई शहर व उपनगरामध्ये हलका ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडेल, अशी माहिती बीएमसीने दिली आहे.

🌨️काल (०२.०९.२०२३) सकाळी ८ ते आज (०३.०९.२०२३) सकाळी ८ या कालावधीत मुंबई महानगरातील सरासरी पाऊस:

➡️मुंबई शहर- ३.०८ मिमी.

➡️पूर्व उपनगरे- १४.२८ मिमी.

➡️पश्चिम उपनगरे- २.९३ मिमी.

🌨️The average rainfall in Mumbai Metropolitan yesterday (02.09.2023), from 8 am to today…

