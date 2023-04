महाराष्ट्रात गेल्या 24 तासात 597 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले असून दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या महाराष्ट्रात 4717 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. महाराष्ट्रातून गेल्या 24 तासात 752 कोरोना रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. आतापर्य़ंत एकूण 80, 11,747 रुग्ण हे कोरोनामुक्त झाले आहेत.

#COVID19 | Maharashtra reports 597 new cases, 752 recoveries and 2 deaths in the last 24 hours.

Active cases 4717 pic.twitter.com/oQsoPb5h0E

— ANI (@ANI) April 28, 2023