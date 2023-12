Nagpur Accident – लग्नाच्या वऱ्हाडावर काळाचा घाला, ट्रक-कारच्या धडकेत 6 जणांचा मृत्यू

नागपूरमध्ये शुक्रवारी मध्यरात्री भीषण अपघात झाला. लग्नसोहळा आटोपून येणाऱ्या वऱ्हाड्यांवर काळाने घाला घातला आणि भीषण अपघातामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला. नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील सोनखांब जवळ हा अपघात झाल्याची माहिती मिळतेय.

नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी मध्यरात्री काटोल तालुक्यातील सोनखांब येथे एका ट्रकने कारला उडवले. नागपुरात एका लग्न सोहळा आटोपून कारमधील सर्व जण काटोलच्या दिशेने जात होते. अपघात झाला तेव्हा कारमध्ये सात जण होते. पैकी सहा जणांचा मृत्यू झाला असून जखमींना नागपूरच्या सरकारी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले आहे.

दरम्यान, अपघातातील मृतांची ओळख पटली आहे. अजय दरशथ चिखले (वय – 45), विठ्ठल दिगंबर थोटे (वय – 45), सुधाकर रामचंद्र मानकर (वय – 42), रमेश ओंकार हेलोंडे (वय – 48), मयूर मोरेश्वर इंगळे (वय – 26) आणि वैभव साहेबराव चिखले (वय – 32) अशी मृतांची नावे आहेत.

Maharashtra: Six dead after truck rams into car at Sonkhamb in Nagpur

