शिवसेनेसह मिंधे गटाच्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांची नोटीस

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Speaker Rahul Narvekar) लवकरच याबाबत निर्णय घेणार असून न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे त्यांनी कारवाईला सुरुवात केली आहे.

नार्वेकर यांनी शिवसेनेसह (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) मिंधे गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावली आहे. अपात्रतेसंतर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी ही नोटीस जारी करण्यात आली असून यासाठी आमदारांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे वृत्त मराठी वृत्तवाहिनीने दिले आहे.

Maharashtra Speaker Rahul Narvekar issues notices to MLAs of both factions of Shiv Sena to give their reply on the issue of disqualification.

