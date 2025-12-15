महानगरपालिका निवडणुकांचं बिगूल वाजणार, निवडणूक आयोगाची आज पत्रकार परिषद

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईसह 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तारखांची आज घोषणा होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाची सोमवारी 15 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी चार वाजता पत्रकार परिषद होणार आहे. या पत्रकार परिषदेकडे साऱ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे हे सह्याद्री अतिथीगृह येथे पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पुर्वी घ्या, असे निर्देश सरकारला दिले आहे. या निर्देशानंतर सर्वच पक्ष निवडणुकांच्या तयारीला लागले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Bengaluru Woman Falls Trying To Escape Hotel Via Drain Pipe After Cops Bust Party (1)

पार्टीवर पोलिसांचा छापा; ड्रेनेज पाईपला लटकून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात तरुणी पडून गंभीर जखमी

Pune News – राजगुरुनगरमध्ये कोचिंग क्लासमध्ये रक्तरंजित राडा, किरकोळ वादातून दहावीच्या विद्यार्थ्याला संपवलं

दाट धुक्याचा कहर! 66 विमाने रद्द आणि 60 ट्रेन उशिराने, प्रवाशांचा खोळंबा

Mundhwa Land Scam आरोपींच्या ‘सोयी’ने चौकशीचा फार्स सुरू आहे, अंबादास दानवे यांची टीका

Sydney Mass Shooting – रेस्टॉरंटमध्ये लपून प्रसिद्ध क्रिकेटपटूने वाचवले प्राण

doctor

102 कंत्राटी डॉक्टरांचे आर्थिक आरोग्य बिघडले

रक्ताने माखलेले कपडे जप्त केले म्हणून गुन्हा सिद्ध होत नाही – हायकोर्ट

वाहनाच्या धडकेत दोन तरुणाचा मृत्यू

सिडनी बीच हल्ल्यामागे पाकिस्तान कनेक्शन, अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांची माहिती