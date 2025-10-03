भ्रष्टाचारात महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशलाही सोडलं मागे, NCRB अहवालावरून विजय वडेट्टीवार यांची महायुती सरकारवर टीका

सामना ऑनलाईन
|

भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र सलग तिसऱ्या वर्षी देशात टॉपवर आहे, अशी माहिती नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एनसीआरबी अहवालातून समोर आली आहे. यावरूनच आता काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर टीका केली आहे. भ्रष्टाचारात महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशलाही मागे सोडलं, असं ते म्हणाले आहेत.

X वर एक पोस्ट करत विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत की, “महाराष्ट्राचा पारदर्शक कारभार इतका चकचकीत आहे की देशात महाराष्ट्राने शिखर गाठले आहे ते पण भ्रष्टाचारात. एनसीआरबी अहवालानुसार देशात भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र अव्वल स्थानावर आहे आणि ते देखील सलग तीन वर्ष ही कामगिरी महाराष्ट्राने केली आहे. म्हणजे उत्तर प्रदेशला पण महाराष्ट्राने पाठी टाकले आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, स्वच्छ आणि पारदर्शक कामाचा ढोल बडवणाऱ्यांना सरकारी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांच्या कारभाराचे. अभिनंदन महाराष्ट्र सरकार, जोरदार प्रगती, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND Vs WI – राहुल-जुरेलची धडाकेबाज फलंदाजी, जडेजाने धोनीला मागे टाकलं; दुसऱ्या दिवसावरही हिंदुस्थनाची मजबूत पकड

Ahilyanagar News अमित शहा येणार म्हणून स्टेशन रोडला मुहुर्त मिळाला, चार वर्षांपासून रखडलेला रस्ता एका दिवसात झाला तयार

अशा मेळाव्यामधून भुंकल्याशिवाय रामदास कदमांसारख्या श्वानांना कुणी किंमत देत नाही, भास्कर जाधव यांची जोरदार टीका

कॅनडामध्ये हिंदुस्थानी चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर बंदी, काय आहे कारण?

मोठी बातमी – सिंधुदुर्गात शिरोडा वेळागर समुद्रात आठ पर्यटक बुडाले, तिघांचे मृतदेह सापडले

सोलापुरात MIDC त केमिकल कंपनीला भीषण आग, अग्निशमन दलाकडून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू

World Weightlifting Championships 2025 – हिंदुस्थानच्या लेकीचं घवघवीत यश; मीराबाई चानूने रौप्यपदक जिंकत इतिहास रचला

भाजपने आता त्याच धोरणाचा पुन्हा अध्यादेश काढला! 24 तास मॉल, हॉटेल सुरू ठेवण्याचा निर्णयावरून आदित्य ठाकरे यांचा टोला

अतिवृष्टीने त्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शिवसेना रस्त्यावर उतरणार, रविवारपासून मराठवाडाव्यापी आंदोलन