महत्त्वाचे – आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी डॉ. अजय चंदनवाले

सामना ऑनलाईन
|

नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या (एमयूएचएस) कुलगुरूपदाचा अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांच्याकडे आज सोपवला. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डॉ. माधुरी कानिटकर यांचा कार्यकाळ संपल्याने राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला.

8 फेब्रुवारीला केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी सीटीईटी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) घेण्यात येणारी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेची (सीटीईटी) घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार 8 फेब्रुवारी रोजी ही परीक्षा देशभरातील 132 शहरांमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. 8 फेब्रुवारी रोजी होणाऱया सीटीईटीमध्ये पेपर 1 आणि पेपर 2 चा समावेश असणार आहे. एकूण 20 भाषांमध्ये ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. परीक्षेबाबतच्या सविस्तर माहितीसाठी उमेदवारांनी https://ctet.nic.in या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

घसा खवखवत असेल तर… हे करून पहा

असं झालं तर… पीएफचे पैसे अडकले तर…

ट्रेंड – पित्याच्या मायेला तोड नाही…

court

पोलिसांची हद्द झाली… दोन वर्षांच्या चिमुकलीला केले राड्यातील आरोपी; न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला झापले

ब्रेस्ट कॅन्सरवर ‘कार्बोप्लॅटीन’ रामबाण; टाटा रुग्णालयातील संशोधनातून झाले सिद्ध, रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले

लवकरच ओला-उबरला सहकारी कॅबचा पर्याय; दिल्लीत राबवणार पायलट उपक्रम

राज्यात दोन दिवस वादळी पाऊस; हवामान विभागाचा यलो अलर्ट, मुंबईत ‘जोरधार’ सुरूच

पत्नीच्या ऑपरेशनसाठी घेतलेली देणगी योग्यच; हायकोर्टाने रक्कम वसूल करण्यास दिला नकार

दिवाळी सुट्टीत पर्यटकांची संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात धम्माल; 22 हजार पर्यटकांची हजेरी, 24 लाखांचा महसूल जमा