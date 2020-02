गांधीजींच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन का केलं नाही? भाजप खासदाराचा सवाल

भारतीय जनता पक्षाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या मृत्यूबाबत आणि त्यांच्या मृतदेहाच्या शवविच्छेदनासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गांधीजींच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन का करण्यात आले नाही? असा सवाल सुब्रमण्यम स्वामी यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच गांधीजींच्या हत्येची पुन्हा नव्याने चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही स्वामींनी केली आहे.

सोमवारी भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्विटरद्वारे महात्मा गांधींच्या हत्येबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी त्यांनी गांधीजींना नथुराम गोडसे याने गोळ्या घातल्या होत्या ही बाब संपूर्णत: सिद्ध करता येऊ शकत नाही, असेही म्हटले. तसेच गोडसेला बंदूक देणारा आरोपी बडगे हा काँग्रेसचा माजी कार्यकर्ता होता असा आरोपही त्यांनी केला. बडगे याने तो हिंदू महासभेत रुजू होण्यापूर्वी काँग्रेसचा कार्यकर्ता होता असे कोर्टात म्हटले होते, असेही स्वामी यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये नमूद केले आहे.

One more fact, and so far unknown to the general public, regarding Gandhiji assassination is that Accused Badge, who gave the revolver to Godse, made a sworn statement in court that he was a Congressman before joining Hindu Mahasabha!! — Subramanian Swamy (@Swamy39) February 17, 2020

काय आहे ट्वीट?

पहिला प्रश्न गांधीजींच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन किंवा ऑटोप्सी का केली गेली नाही? दुसरे म्हणजे आभा आणि मनूसोबत प्रत्यक्षदर्शी म्हणून न्यायालयात त्यांची चौकशी का केली गेली नाही? तिसरे म्हणजे गोडसेच्या बंदूकीत किती रिकामी चेंबर होते? आपल्याला या संपूर्ण प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याची गरज आहे, असे ट्वीट स्वामी यांनी केले.

1st question: Why no post mortem or autopsy on Gandhiji’s body? 2nd : Why Abha and Manu as direct eyewitnesses not questioned in court? 3rd: How many empty chambers in Godse’s revolver? Italian revolver “untraceable”!! Why? We need to re-open the case — Subramanian Swamy (@Swamy39) February 16, 2020

स्वामी आणखी एका ट्वीटमध्ये म्हणतात, ‘असोसिएट प्रेस इंटरनॅशनल जर्नलिस्ट’मधील पान क्र. 52 वरील वक्तव्य – त्यांनी 5.05 PM वाजता चार शॉट ऐकले. (तीन नाही, जसे सरकारी वकिलाने नंतर न्यायालयात सांगितले) गोडसेने दाखविले की त्याने केवळ 2 फायर केले. त्याच एपीआय पत्रकाराने सांगितले की 5.40 PM वाजता बिर्ला हाऊसमध्ये गांधींना मृत घोषित करण्यात आले. म्हणजे गांधीजी जवळपास 35 मिनिटांपर्यंत जिवंत होते.

Page 52 quotes Associated Press International journo: he heard at 5.05 pm 4 shots [not 3 as PP in Court later told court]. Godse deposed he fired only 2. Same API journalist said Gandhi declared dead in Birla House at 5.40PM i.e., he was alive for 35 mins. — Subramanian Swamy (@Swamy39) February 16, 2020

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये गांधी हत्येच्या चौकशीची मागणी करणारी एक याचिका फेटाळली होती. 2017 मध्ये एक आयटी प्रोफेशनल डॉ. पंकज कुमुदचंद्र फडनीद्वारा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. गांधीजींच्या हत्येची चौकशी करण्याची गरज होती. कारण या बाबतील अस्पष्टता होती की, गांधी यांची हत्या करण्यासाठी नथुराम गोडसेनी चौथी गोळी चालवली होती? असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. तसेच गोडसे व नारायण दत्तात्रेय आपटे यांना 15 नोव्हेंबर 1949 रोजी फाशी देण्यात आली होती. यानंतर ठीक 71 दिवसांनंतर 26 जानेवारी 1950 मध्ये सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आले होते. याचा अर्थ असा आहे की मारेकऱ्याच्या कुटुंबीयांना पूर्व पंजाबमधील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची संधी मिळाली नव्हती. यानुसार याचिकाकर्त्याने दावा केला की, गांधी हत्येची सुनावणी अद्यापपर्यंत कायदेशीररित्या पूर्ण झालेली नाही.