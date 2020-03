तुझ्या आईवरही बलात्कार करेन, ट्रोलर्सच्या धमकीनंतर अभिनेत्रीची पोलिसांत धाव

‘मुझसे शादी करोगे’ या रियालिटी शोमध्ये व्यक्त केलेल्या भावनामुळे माही विज आणि जय भानुशाली गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. या शोमध्ये पारसने एका महिला कंटेस्टंटबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांच्यात आणि पारसमध्ये किरकोळ बाचाबाचीही झाली होती. यानंतर नेटकऱ्यांनी त्यांना ट्रोलही केले होते. यावेळी एका युझरने त्यांची मुलगी तारा हिच्यावरही निशाणा साधला होता.

ट्रोलर्सच्या वादग्रस्त विधानामुळे भडकलेल्या माही हिने जोरदार प्रत्युत्तर दिले. माझ्या मुलीला यामध्ये खेचू नकोस. दम असेल तर समोर येऊन बोल, लांबून भुंकू नको. धिक्कार आहे तुझ्यावर आणि तुझ्या कुटुंबावर ज्यांनी तुझ्यासारख्या निच व्यक्तीला जन्म दिला, असे रोखठोक प्रत्युत्तर माहीने ट्रोलर्सला दिले होते. ‘स्पॉटबॉय’ने माहीला याबाबत विचारले असता तिने ही फक्त त्या ट्रोलर्सची गोष्ट नाही, तर आणखी एका तुझ्या आईवरही बलात्कार करेन अशी धमकी दिल्याचे सांगितले.

Don’t get my daughter in between hai dum toh aao samne warna bhokna bandh karo.shame on u people shame on ur family for producing such bad souls

