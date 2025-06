तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा लग्नबंधनात

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा लग्नबंधनात अडकल्या. बिजू जनता दलाचे नेते व माजी खासदार पिनाकी मिश्रा यांच्यासोबत त्यांनी विवाह केला. 30 मे रोजी जर्मनीत हा विवाह झाला. याचे फोटो सोशल मीडियावर आज व्हायरल झाले. पिनाकी मिश्रा ओडिशाचे माजी खासदार आहेत. ते चार टर्म खासदार होते. 2024 सालीही त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यांचा पराभव झाला. पिनाकी मिश्रा सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आहेत. महुआ मोईत्रा यांचे हे दुसरे लग्न आहे. याआधी मोईत्रा यांनी डॅनिश फायनान्सर लार्स ब्रोरसन यांच्याशी लग्न केले होते. पुढे त्यांचा घटस्फोट झाला.

Thank you everyone for the love and good wishes!! So grateful pic.twitter.com/hbkPdE2X7z

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) June 5, 2025