म्हणून महुआ मोईत्रांनी नेसली ‘गुलाबी साडी’; तृणमूलकडून संसद टीव्हीवर टीका

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेतील भाषणापूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी गुरुवारी संसद टीव्हीवर गंभीर आरोप केला, त्याच सोबत खिल्लीही उडवली.

त्या म्हणाल्या की त्यांनी गुलाबी रंगाची आणि हिरव्या काठाची साडी नेसली ती यासाठी की, ‘निर्लज्ज आणि पक्षपाती संसद टीव्ही माझ्या भाषणावेळी इतरत्र कॅमेरा फिरवणार नाही’.

Am supposed to speak today. Am wearing a bright pink & green saree just in case shameless biased @sansad_tv focuses elsewhere during my speech pic.twitter.com/YvfxiUBsqF

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) August 10, 2023