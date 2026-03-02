दिव्यांगांना मदत करताना उदारमतवादी धोरण ठेवा; हायकोर्टाने रेल्वेला फटकारले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अंध उमेदवाराला नोकरी नाकारणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. नोकरभरतीमध्ये सहभागी झालेल्या दिव्यांगांना मदत करताना उदारमतवादी धोरण ठेवा, दिव्यांग बांधवांच्या नोकरीच्या संधीमध्ये आडमुठे धोरण अवलंबू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारले. याचवेळी 75 टक्के अंध उमेदवाराला गट डी पदाच्या भरतीमध्ये नोकरी नाकारण्याचा रेल्वेचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिव्यांगांना दिलासा मिळाला आहे.

सरकारी नोकरभरतीतील दिव्यांगांच्या हक्कांवर शिक्कामोर्तब करीत न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. पात्रतेचे मूल्यांकन दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्क कायदा, 2016 अंतर्गत ‘योग्य निवासव्यवस्था’ दृष्टिकोनातून केले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. रेल्वे प्रशासनाने पुढील तीन आठवड्यांत याचिकाकर्त्या आशा धोंडिराम शिंदे यांच्या उमेदवारीचा पुनर्विचार करावा आणि त्यादरम्यान एक पद रिक्त ठेवावे, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्याला समान संधी मिळावी, यासाठी वाजवी निवास व्यवस्था प्रदान करणे आवश्यक आहे. वाजवी निवास व्यवस्थांच्या बाबतीत योग्यतेचे मूल्यांकन करण्यात येते, असे उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना मदत करताना उदारमतवादी आणि मदतकेंद्रित दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे, असे न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला बजावले. विविध महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना खंडपीठाने आशा शिंदे यांची रिट याचिका मंजूर केली आणि 22 ऑगस्ट 2024 रोजीचे रेल्वे प्रशासनाचे नोकरी नाकारण्याचे पत्र रद्द केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Mumbai News – पती-पत्नीच्या भांडणात मध्यस्थी करणं जीवावर बेतलं, भावोजीने मेव्हण्याला संपवलं

कोकणातील शिमगा सणाला सुरुवात, संगमेश्वर करजुवे गावातील तेरसे शिमग्याचे होळीचे होम लागले

Israel Iran War – अयातुल्लाह खामेनी यांच्या पत्नी मन्सूरेह यांचे उपचारादरम्यान निधन, इस्त्रायली हल्ल्यात झाल्या होत्या जखमी

ICC स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक वेळा सेमी फायनलमध्ये धडक मारणारे संघ कोणते? हिंदुस्थान कितव्या क्रमांकावर? वाचा…

ऐतिहासिक वनडे मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर, हिंदुस्थानला कडवी झुंज देण्यासाठी ‘हा’ संघ पहिल्यांदाच मैदानात उतरणार

Mumbai Air Pollution Case

मुंबईकरांना प्रदूषणापासून तात्पुरता दिलासा; सलग तिसऱ्या दिवशी हवा गुणवत्ता निर्देशांक ‘समाधानकारक’

Iran Israel War – बॅडमिंटनपटू पी.व्ही सिंधू दुबईत अडकली, All England Open 2026 स्पर्धेला मुकणार!

lifestyle News – डोळ्यांच्या सुरक्षेसाठी सनग्लासेस आता फॅशन नाही तर गरज

T20 World Cup – वेस्ट इंडिजला चोपून काढल्यानंतर संजू सॅमसनचा भन्नाट रिप्लाय तुफान व्हायरल, कर्णधारही हसला…