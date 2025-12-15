धुक्यामुळे मोठा अपघात! बस, ट्रक, कार, दुचाकीसह अनेक गाड्या एकमेकांवर धडकल्या

सामना ऑनलाईन
|

थंडीचा तडाखा वाढल्यामुळे सकाळ आणि संध्याकाळच्या सुमारास धुक्याची चादर अनुभवायला मिळत आहे. मात्र वाहन चालकांना याचा जोरदार फटका बसत आहे. हरयाणामध्ये धुक्यामुळे आज  दोन भयंकर अपघात झाले. या अपघातात बस, कार, ट्रक, दुचाकी अशा अनेक गाड्या एकमेकांना धडकल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात वाहतूक काsंडी झाली होती.

हरयाणाऱ्या हिसारमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 52 वर धिकटाना येथील वळणाजवळ पहिला अपघात झाला. धुक्यामुळे हरयाणा रोडवेजच्या दोन बस अन्य वाहनांना धडकल्या, तर दुसऱ्या घटनेत पैथल रोडवेजची एक बस डंपरला धडकली आणि पुढे जाऊन अनेक गाडय़ांना धडकली. त्यानंतर मागून आलेली एक बस उभ्या गाडय़ांना धडकली. त्यानंतर एक कार आणि एक दुचाकी या गाडय़ांना धडकली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नैसर्गिक संकटे, उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ, मजुरांची टंचाई; 40 हजार एकरांवरील द्राक्षबागा जमीनदोस्त

तिसगावातून 1400 किलो गोमांस जप्त

829 प्रवासी सामूहिक खटला दाखल करण्याच्या तयारीत, इंडिगोवर नामुष्की

103 वर्षे सेवा देणारा रेल्वेपूल इतिहास जमा, सोलापुरातील पुलाचे पाडकाम पूर्ण

आता चार दिवसांचा आठवडा शक्य, नवीन कामगार कायद्यात तरतूद

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील प्रशिक्षणार्थींसाठी 1 जानेवारीपासून नवी योजना

1000 कोटींचे सायबर फ्रॉड रॅकेट्स उद्ध्वस्त, 58 कंपन्यांविरोधात सीबीआयचे आरोपपत्र

कांदा व्यापाऱ्याची 81 लाखांची फसवणूक

केवळ अलाइनमेंटमध्ये बदल नको; महामार्गच रद्द करा, शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीची मागणी