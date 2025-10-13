विषारी कफ सिरप प्रकरण – श्रीसन फार्माच्या 7 ठिकाणांवर ईडीने केली छापेमारी

सामना ऑनलाईन
|

मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरपमुळे 20 मुलांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये या कफ सिरपवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यानंतर सिरप बनवणाऱ्या कंपनी श्रीसान फार्माचे मालक रंगनाथन गोविंदन यांना अटक केली आहे. या प्रकरणानंतर आता तामिळनाडूची श्रीसन फार्मा कंपनी ईडीच्या रडारवर आहे. सोमवारी ईडीने श्रीसन फार्माशी जोडलेल्या 7 ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत.

या फार्मा कंपनीविरोधात केस दाखल करण्यात आली आहे. चेन्नई कोल्डरिफ्ट कफ सिरप प्रकरणासंदर्भात ईडीने पीएमएलए अंतर्गत तामिळनाडूची राजधानी चेन्नई येथील श्रीसन फार्माच्या सात ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, या छाप्यांमध्ये तामिळनाडू ड्रग कंट्रोल ऑफिसच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांचाही समावेश आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ट्रम्प यांचा चीनवर टॅरिफ बॉम्ब; शेअर बाजारावर संकट, जागतिक स्टॉक मार्केट कोसळले

हजारो कोटींचे मालक विनोद शेखर यांच्यावर लंडनमध्ये जीवघेणा हल्ला, पत्नीने दुर्गावतार धारण करताच हल्लेखोरांनी पळ काढला

देश  विदेश – 22 दिवस उलटले… झुबीन गर्गच्या  मृत्यूबाबत सिंगापूरकडून कोणतीही माहिती नाही

देशात स्लो ट्रॅव्हेलचा ट्रेंड, तीन कोटी पर्यटकांचा परदेश दौरा; अबू धाबी-व्हिएतनामला पसंती

सावधान…महामंदी येणार, सोने-चांदीच तारणार; रॉबर्ट कियोसाकी यांचा गंभीर इशारा

आता यूपीआयने एका क्लिकवर शाळेची फी भरता येणार

दिल्लीत सर्वाधिक दैनंदिन वेतन

‘कांतारा चॅप्टर 1’ चा धमाका कायम

5 जीनंतर आता 6 जीचा धमाका! एआयआधारित तंत्रज्ञान, मोठी फाईल अवघ्या काही सेकंदांत डाऊनलोड होणार