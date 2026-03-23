इराणचा अमेरिकेला मोठा झटका, कुवेतमध्ये लढाऊ विमान पाडल्याचा दावा

इराण ब्रॉडकास्टिंगच्या एका अहवालानुसार, कुवेतमध्ये एका अमेरिकन लढाऊ विमानाला लक्ष्य करण्यात आले आणि त्यानंतर ते कोसळले. मात्र हल्ला कसा झाला याबद्दल कोणतीही सविस्तर माहिती अजूनही देण्यात आली नाही. या घटनेची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही आणि परिस्थिती अस्पष्ट आहे. अमेरिकन लष्कराने या दाव्यावर अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.

कुवेतमध्ये अमेरिकन लढाऊ विमान पाडल्याच्या दाव्याच्या काही दिवसांपूर्वी, इराणनेही एका अमेरिकन एफ-३५ लढाऊ विमानाला लक्ष्य केल्याचा दावा केला होता. तेहरानमधील एका कारवाईदरम्यान विमानाचे नुकसान झाल्याचे वृत्त होते. तथापि, कुवेतमध्ये कोसळलेल्या विमानाची अद्याप पुष्टी झालेली नाही, तसेच अमेरिकेकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. इराणनेही कुवेतमध्ये कोणतेही विमान पाडल्याचा दावा केलेला नाही, त्यामुळे परिस्थिती अस्पष्ट राहिली आहे.

इराणने दावा केला आहे की, त्यांनी १९ मार्च रोजी एक अमेरिकन एफ-३५ विमान पाडले किंवा त्याचे गंभीर नुकसान केले. तथापि, यूएस सेंट्रल कमांडने हा दावा फेटाळून लावला आणि सांगितले की विमान सुरक्षितपणे उतरले आणि वैमानिकाची प्रकृती स्थिर होती. मात्र, या घटनेबाबत अधिक तपशील देण्यात आलेला नाही.

अहवालानुसार, एफ-३५ ची उंची पाहता, त्यावर जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राने (SAM) हल्ला झाला असावा, असा विश्वास आहे. ‘एअर अँड स्पेस फोर्सेस मॅगझिन’मधील एका अहवालानुसार, वैमानिकाला काही जखमा झाल्या, परंतु त्या गंभीर नव्हत्या आणि त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले. ही संपूर्ण घटना अमेरिकेच्या ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ दरम्यान घडली असल्याचे म्हटले जाते, ज्यामध्ये एफ-३५ए स्टेल्थ फायटर विमाने इराणवर एका मोहिमेवर होती. आयआरजीसीने दावा केला की त्यांनी विमानाचे गंभीर नुकसान केले आहे आणि याच्या समर्थनार्थ थर्मल इमेजिंग व्हिडिओ प्रसिद्ध केला, तर अमेरिकेने केवळ आपत्कालीन लँडिंगबद्दल सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अशोक खरातसोबत फोटो असलेल्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा; नाना पटोलेंची विधानसभेत मागणी

इराणची अर्थव्यवस्था मेटाकुटीला, जगण्याची भ्रांत; रेशन घेण्यासाठी लागताहेत कोट्यवधी

इराणमधील पॉवर प्लांटवरील हल्ल्याचा प्लॅन तूर्तास टळला, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मोठे विधान

अमेरिकी तळांना वीज पुरवल्यास खैर नाही; इराणच्या इशाऱ्याने आखाती देशांमध्ये धास्ती

शिल्लक राहिलेला इंटरनेट डेटा पुढच्या दिवसासाठी रोलओव्हर करावा, खासदार राघव चड्ढा यांची संसदेत मागणी

एलॉन मस्कची नव्या प्रकल्पाची घोषणा, ‘टेराफॅब’ AI चिप प्रकल्पाचे केले अनावरण

Gold Silver Rate – सुरक्षित गुंतवणूक तोट्यात गेली; सोने-चांदीत मोठी घसरण

Iran Israel War – इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली न केल्यास वीज प्रकल्प उद्ध्वस्त करू; नेतान्याहू यांचा ट्रम्प यांच्या अल्टिमेटमला पाठिंबा

मार्क झुकरबर्ग बनवताहेत AI सीईओ एजंट, आता मेटाचे काम होणार अधिक गतिमान