हिमाचल प्रदेशात मोठा अपघात, बस दरीत कोसळून ८ प्रवाशांचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर जिल्ह्यात एक मोठा बस अपघात झाला आहे. येथील हरिपूरधार येथे एक खाजगी बस दरीत कोसळली. यात आठ प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले. शिमला जिल्ह्यातील कुपवी येथून सोलनला जात असताना बसचे नियंत्रण सुटले आणि हरिपूरधार येथे दरीत कोसळली. अपघातावेळी बसमध्ये सुमारे ४० ते ५० लोक होते. पोलीस आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने सध्या बचावकार्य सुरू आहे. बसमध्ये अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यात येत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी दुपारी हा दुर्दैवी अपघात घडला. हरिपूरधार येथे एका खाजगी बसचा ताबा सुटला आणि ती दरीत कोसळली. या अपघातात आठ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर बारा जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत सुमारे ३० जणांना वाचवण्यात आले आहे. स्थानिक रहिवासी मदत आणि बचाव कार्यात गुंतले आहेत. पोलिसांचे पथकही घटनास्थळी उपस्थित आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भाजपने परवानगी दिली तर एकनाथ शिंदेंचा टांगा पलटी करेन, गणेश नाईकांची टीका

एकतर्फी प्रेमाला नकार दिला म्हणून अल्पवयीन मुलीवर केला सामूहिक बलात्कार, आठ जणांना अटक

भ्रष्ट जनता पक्ष, लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त करत आहे; राहुल गांधी यांचा भाजपवर हल्लाबोल

पारदर्शक व भयमुक्त निवडणुकांना राज्यात हरताळ: हर्षवर्धन सपकाळ.

शिंदे गटाच्या उमेदवार मिनाक्षी शिंदे यांची तरुणाला शिवीगाळ, कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल

केमोथेरपी सुरू असतानाही इलेक्शन ड्युटी, नागपुरात प्रशासनाकडून अंसवेदनशीलतेचा कळस

झुकणार नाही म्हणणारे ट्रम्पसमोर ‘सरेंडर’, चीनसाठी अंथरला लाल गालीचा; मल्लिकार्जुन खरगे यांचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल

Nanded News – महापालिका निवडणुकीत शिंदे गटात उभी फूट, राज्यात पहिली घटना; दोन गट एकमेकांना भिडले

“भाजपची अवस्था पिंजरा चित्रपटातील मास्तरासारखी, तमाशा बंद करायला आलेले तुणतुणे घेऊन…”, जयंत पाटील यांचा निशाणा