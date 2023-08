उत्तराखंडमधील गौरीकुंडजवळ आभाळ फाटलं, 13 जण गेले वाहून; 5 लहान मुलांचा समावेश

उत्तरेकडील राज्यांमध्ये पावसाचा धुमाकूळ सुरूच आहे. सततच्या पावसामुळे नदी, नाले ओसंडून वाहत असून भूस्खलनाच्या अनेक घटना घडत आहेत. अशातच रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील केदारनाथ मार्गावर असणाऱ्या गौरीकुंड येथे आभाळ फाटले असून पूर आणि भूस्खलनामुळे जवळपास 13 लोक वाहून गेले आहेत. यात 5 लहान मुलांचाही समावेश आहे. बेपत्ता नागरिकांच्या शोधासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

रुद्रप्रयाग जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी मध्यरात्री मुसळधार पावसाने गौरीकुंड भागाला झोडपून काढले. मध्यरात्रीच्या सुमारास ढगफुटीसदृष्य पाऊस झाल्याने गौरीकुंडपासून काही मिटर अंतरावर असणाऱ्या डाट पुलिया येथे असणाऱ्या ओढ्याला पूर आला. यानंतर भूस्खलनही झाले. यात तीन दुकाने वाहून गेली असून यातील जवळपास एक डझनहून अधिक लोक बेपत्ता आहेत.

पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या लोकांची ओळख पटली आहे. यात 3 ते 14 वर्ष वयोगटातील तीन मुलांचाही समावेस असून रात्रीपासून येथे बचावकार्य सुरू आहे. मात्र मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलन यामुळे बचावकार्यात अडथळा निर्माण होत असल्याची माहिती घटनास्थळी उपस्थित पोलीस अधिकारी विमल रावत यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

दरम्यान, भूस्खलनामध्ये नेपाळहून पोटापाण्य़ासाठी येथे आलेले अख्खे बोहरा कुटुंब वाहून गेले आहे. यात पती-पत्नीसह तीन मुली आणि दोन मुलांचा समावेश आहे.

